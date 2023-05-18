اليوم السابع
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المجلس الأعلى للثقافة ينظم مؤتمر "البيئة من أجل السعادة" الشهر المقبل

الخميس، 18 مايو 2023 09:00 ص
المجلس الأعلى للثقافة ينظم مؤتمر "البيئة من أجل السعادة" الشهر المقبل المجلس الأعلى للثقافة
كتبت منال العيسوي

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ينظم المجلس الأعلى للثقافة من خلال لجنة الجغرافيا والبيئة مؤتمره العلمي بالتعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية بعنوان" البيئة من أجل السعادة"  الشهر المقبل 11 يونيو برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ورئيس المؤتمر الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ومقررا المؤتمر الدكتور عبدالمسيح سمعان مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد السديمى رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية. 

 

ومن جانبه قال الدكتور عبد المسيح سمعان الخبير البيئى ومقرر المؤتمر فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، إن السعادة ترتبط بعدة مفاهيم ذات ارتباط أساسي بالبيئة التي يعيش بها الإنسان، فمستوى ما ينعم به الإنسان من مسكن ملائم ومساحات خضراء واسعة وجودة حياه مناسبة ترفع من مستويات السعادة لهذا الإنسان.

وأضاف "عبد المسيح"، أنه على النقيض زيادة مستويات التلوث والتصحر والكوارث الطبيعية تقلل من سعادة الإنسان، حيث  أشارت العديد من الأدبيات إلى تلك العلاقة بين البيئة والسعادة، وقد تولدت فكرة هذا الموتمر من ضروة الكشف عن تلك العلاقة على المستوى المحلي والإقليمي .

 


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السعادة



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