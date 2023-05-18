المؤبد لشقيقين لإتجارهما فى مخدر الهيروين بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة ، وبعضوية كل من المستشار وائل رجب السيد فوده و المستشار معتز نور الدين محمد حسن والمستشار ابراهيم حسين فايد وسكرتير المحكمة محمد عثمان ، بمعاقبة كل من " س.ي.ي" و " ر.ي.ي" بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 500 الف جنيه مما أسند إليهم، ومصادرة المخدر والميزانين والسلاح الأبيض والهاتف المحمول والمبلغ المالي والأكياس المضبوطة، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما في الإتجار بالمواد المخدرة.



تعود احداث القضية المقيدة برقم 821 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب ،لقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ، أن التحريات أكدت قيام المتهم الأول " س.ي.ي" ،بمزواله نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة ،فتم إستصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه.

وعقب تنفيذ القرار حال تواجد المتهم الأول داخل أحدي الغرف جالسا أرضا وتواجد شقيقة المتهم الثاني " ر.ي.ي"، ممسكا بيده صفيحة منشار يقوم بتجزئه قطع حجرية لمادة الهيروين، ويقوم بمناولتها للمتهم الأول لوضعها داخل لفافات بلاستيكية، وحاول المتهم الثاني اشهار صفيحة المنشار للحيلوله دون ضبطهما، إلا أن القوة الأمنية تمكنت من ضبطهما ،وعثر بمكان الواقعة علي عدد 9 لفافات لمخدر الهيروين ، وميزان الكتروني ومبلغ مالي، وكذلك عدد 88 لفافة بلاسكتية فارغة.

وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي ميزان الكتروني ومبلغ مالي وهاتف محمول ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن اللفافات المضبوطه لمخدر الهيروين ووزنت 103 جراما وان الميزانين وجد علي أحدهما اثار مخدر الهيروين، وان المتهمان ،قد ارتكبا الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الاجرءات الجنائية قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .

