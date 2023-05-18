اليوم السابع
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القبض على المتهم بالاعتداء على صاحب محل فى الصف

الخميس، 18 مايو 2023 02:45 ص
القبض على المتهم بالاعتداء على صاحب محل فى الصف حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بالاعتداء على صاحب محل مصوغات ذهبية في الصف، نتيجة خلافات بينهما، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بإصابة شخص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنطقة الصف، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه صاحب محل مصوغات ذهبية، أصابه عاطل بسلاح أبيض نتيجة خلافات بينهما.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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