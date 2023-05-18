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القاهرة الإخبارية: وصول الرئيس السيسى إلى جدة للمشاركة فى القمة العربية

الخميس، 18 مايو 2023 11:13 ص
القاهرة الإخبارية: وصول الرئيس السيسى إلى جدة للمشاركة فى القمة العربية الرئيس السيسى
كتب - سمير حسنى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل قبل قليل، بوصول الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة فى القمة العربية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة.
 
وأضاف المتحدث الرسمي، أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة، بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

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الرئيس السيسي



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