العراق يفتتح أول مصنع يعمل بالروبوتات لإنتاج المواد اللاصقة

كتب محمد جمال

أعلنت هيئة الاستثمار بمحافظة البصرة جنوبى العراق، عن افتتاح أول مصنع يعمل بالروبوتات لإنتاج المواد اللاصقة والسوائل العالية الأداء فى صناعة البناء بتكلفة 12 مليون دولار فى قضاء الزبير بالمحافظة، بحسب سكاى نيوز عربية.

وأوضح مدير المشروع محمد الموسوى لشبكة سكاى نيوز، أن المصنع يعتمد على الروبوتات لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتقليل الأخطاء، مشيرا إلى استيراد المكائن من ألمانيا.

وأضاف أن “المصنع إنجاز كبير فى صناعة المواد اللاصقة فى العراق، ويساهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية وإنتاج منتجات عالية الجودة". وفق ما نقلت عنه هيئة استثمار البصرة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تشجيع مثل هذه المبادرات الاستثمارية، من شأنها تحفيز قطاعات التصنيع والانتاج المختلفة فى البلاد، وهو ما سيسهم فى تنويع القاعدة الانتاجية وفتح الآفاق أمام تنويع الاقتصاد.

تم الافتتاح التجريبى لهذا المصنع بالبصرة لإنتاج اللواصق الخاصة بمواد البناء وبالإنشاءات ومواد أخرى سائلة خاصة بها، وهو أول مصنع من نوعه فى العراق من حيث التقنيات والمعدات المستخدمة، حيث الاعتماد فيه على الروبوتات وهى من الجيل الخامس كأحدث إصداراتها.

فى المرحلة الأولى سينتج المصنع نحو 400 ألف طن بواقع أكثر من 30 منتجا بمواصفات عالمية، بما يوفر الطلب المحلى عليها فى قطاع البناء والإعمار.