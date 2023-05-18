وأضاف "أما بالنسبة للوفيات فجاءت ذى قار أولا بـ 6 حالات، ثم المثنى 3، ووفاة واحدة في كل من البصرة والنجف الأشرف وديالى والديوانية وبغداد/الرصافة وواسط وبابل وأربيل وكربلاء المقدسة".