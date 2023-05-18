الصداع من أعراض الجفاف.. قلل الكافيين واشرب المياه

كتب حسام الشقويري

صداع الجوع هو صداع ناتج عن عدم تناول الطعام، و يأتي استجابة لانخفاض مستويات السكر في الدم. ويؤدي هذا إلى إفراز هرمونات تخبر عقلك بأنك جائع وترفع ضغط الدم وتؤدي إلى توسع (تضيق) الأوعية الدموية. هذا التمدد هو ما يسبب الألم، ويُطلق عليه أيضًا صداع الصيام ، وقد يحدث صداع الجوع فجأة أو ببطء ، ويكون الألم مستمرًا ويحدث على جانبي رأسك. يختفي صداع الجوع بشكل عام في غضون 72 ساعة بعد تناول الطعام، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

وأظهرت إحدى الدراسات أن مرضى نقص السكر في الدم هم أكثر عرضة للجوع والصداع ، مقارنة بالمرضى غير المصابين بنقص السكر في الدم. ويحدث مرض السكري من النوع الأول عندما لا يتمكن البنكرياس من إنتاج الأنسولين ، بينما يحدث مرض السكري من النوع 2 عندما يواجه الجسم مشكلة في الاستجابة بشكل صحيح للأنسولين وتنظيم مستويات الجلوكوز. إذا تناول شخص مصاب بداء السكري من النوع 2 الكثير من الأنسولين ، فقد يعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم.

والصداع من الأعراض المعروفة للجفاف ، عندما لا يحصل جسمك على كمية كافية من الماء. وهو ضروري للجسم لأداء الوظائف الأساسية ، مثل التمثيل الغذائي الخلوي. كما أنه يساعد الجسم على معالجة الطعام من خلال المساهمة في دورة الطاقة اللازمة لجسمك للحفاظ على الوظائف الأساسية، وعندما لا يؤدي جسمك وظائف أساسية في المستويات المثلى ، سيبدأ في الحفاظ على الطاقة. يمكن أن يؤدي هذا إلى انقباض (تضيق) الأوعية الدموية ، مما قد يؤدي إلى حدوث صداع.

ويؤدي الاستهلاك المنتظم للكافيين إلى تمدد (توسع) الأوعية الدموية. عندما لا يحصل الجسم على الكافيين الذي اعتاد الحصول عليه ، قد تتقلص الأوعية الدموية وتؤدي إلى صداع انسحاب الكافيين. يمكن أن يؤدي اضطراب تناول الكافيين إذا كنت تستهلك بانتظام فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا إلى هذا النوع من الصداع.

يمكن أن تؤثر المعاناة من صداع الجوع بشكل كبير على نوعية حياتك ، مما يؤثر على قدرتك على أداء أنشطتك اليومية. لحسن الحظ ، يمكن في بعض الأحيان منع صداع الجوع عندما تتوقع مسبباته وتخطط مسبقًا عن طريق تناول الطعام الصحي وشرب الكثير من الماء وتقليل تناول الكافيين. على الرغم من أن التعود قد يستغرق بعض الوقت ، إلا أنه من السهل عمومًا دمج هذا الروتين في معظم أنماط الحياة ويمكن أن يحسن نوعية حياتك بشكل كبير.