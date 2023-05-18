اليوم السابع
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"الصحة" تكشف 7 عوامل تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.. انفوجراف

الخميس، 18 مايو 2023 02:03 م
"الصحة" تكشف 7 عوامل تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.. انفوجراف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان 7 عوامل تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتتضمن:-

-العوامل الوراثية

- زيادة الوزن والسمنة

-عدم ممارسة النشاط البدني

-التقدم فى العمر

-الإفراط فى استهلاك الملح

-اتباع نظام غذائى مليء بالدهون

- الإقلال من تناول الفاكهة والخضروات

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.

وأضافت أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائى وتراكمى)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة التى تسببها الأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة من خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وتابعت: أن العلاج يصرف بالمجان للمواطنين الذين يتم اكتشاف إصابتهم بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) وذلك فى الوحدات الصحية أو فى المستشفيات، وفقًا للحالة الصحية للمريض، بما يساهم فى خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقًا للأدلة الإرشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتى تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، موضحة أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تقوم بوضع الأدلة الإرشادية، كما تعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.

اليوم العالمى لفرض ضغط الدم
اليوم العالمى لفرض ضغط الدم

 


الصحة

ضعط الدم

الامراض المزمنه

الخدمات الصحية



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