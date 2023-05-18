السيطرة على حريق اشتعل بكشك في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بكشك في مدينة 6 أكتوبر دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق في الحي الثامن بمدينة 6 أكتوبر.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بكشك بقالة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

تم الاستماع لأقوال مالك الكشك، لتحديد سبب اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.