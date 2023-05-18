السجن 5 سنوات لصاحب كافيتريا تسبب فى عاهة مستديمة لسائق بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح محمد العكاري، والمستشار إمام محمد الصيرفي، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني، بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا للمتهم "أ.ر.ال"، مما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بعاهة مستديمة للمجني عليه "م.خ.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 28858 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض سكين، مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، أنه على إثر خلاف سابق بين المجني عليه "م.خ.ع" سائق وبين المتهم "أ.ر.ال" صاحب كافتيريا، وحرر المجني عليه محضر ضد المتهم، وبعد أن قيدت حرية المتهم على ذمة المحضر ثم أخلى سبيله وعقب خروجه من محل سكنه فوجئ المجني عليه بالمتهم يتعدى عليه ضربا مستخدما سلاح أبيض سكين، وحال التعدي عليه استقرت برأسه فسقط أرضا، ثم تولى المتهم التعدى عليه بعدة ضربات استقرت بكتفيه وبيده وفقد وعيه، مما أدى إلى إصابته وتخلف عنها إصابته، وتحرر محضر بالواقعة، تولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه قطعية تنشأ عن نصل حاد ويجوز حدوثها من سكين، وتخلف عنها إصابته باليد اليسرى عاهة مستديمة في نهاية حركة أصبع الإبهام الأيسر وتقدر حوالى بنسبة 5%، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.