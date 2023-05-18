الرئيس الجزائرى يكلف رئيس الحكومة بتمثيله فى أعمال القمة العربية بجدة

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كلف الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، رئيس حكومته، أيمن بن عبد الرحمن، بتمثيله في أعمال الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنطلق غدا /الجمعة/ بجدة بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، اليوم /الخميس/.

يذكرأن، وصل الرئيس السورى بشار الأسد، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وكان وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين قد أكد أن "رجوع سوريا لمقعدها يساعد في الاستقرار الأمني فيها والدول المجاورة لها"، لافتا إلى أن "فريقا عربيا ولجانا واجتماعات مشتركة ستكون متواصلة مع سوريا لحين الاستقرار التام وإعادة الإعمار والبناء".