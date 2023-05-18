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الرئيس الجزائرى يكلف رئيس الحكومة بتمثيله فى أعمال القمة العربية بجدة

الخميس، 18 مايو 2023 11:26 م
الرئيس الجزائرى يكلف رئيس الحكومة بتمثيله فى أعمال القمة العربية بجدة تبون
أ ش أ

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كلف الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، رئيس حكومته، أيمن بن عبد الرحمن، بتمثيله في أعمال الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنطلق غدا /الجمعة/ بجدة بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، اليوم /الخميس/.

يذكرأن، وصل الرئيس السورى بشار الأسد، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وكان وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين قد أكد أن "رجوع سوريا لمقعدها يساعد في الاستقرار الأمني فيها والدول المجاورة لها"، لافتا إلى أن "فريقا عربيا ولجانا واجتماعات مشتركة ستكون متواصلة مع سوريا لحين الاستقرار التام وإعادة الإعمار والبناء".

وأشار حسين -في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إلى أن "أهم البنود التي ستتم مناقشتها في القمة العربية هي التحديات والأزمات وأهمها الأوضاع في السودان والقضية الفلسطينية والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة العربية وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وغيرها".

وقال إن العراق أسهم بشكل فاعل في عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، مضيفا أن العراق ومنذ أن جمد مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، كان متمسكا بأن تعود سوريا لمقعدها وتمارس دورها المهم في العمل العربي المشترك.

 


تبون

الجزائر

قمة جدة

القمة العربية

سوريا



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