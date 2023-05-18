اليوم السابع
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الخميس، 18 مايو 2023 11:58 م
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الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص بمصحة علاج إدمان

الخميس، 18 مايو 2023 11:12 م
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص بمصحة علاج إدمان مصحة ادمان ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضي

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تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى (أحد الأشخاص) بتعرضه للاختطاف وبرفقته آخرين داخل مصحة لعلاج الإدمان غير مُرخصة بمنطقة البدرشين بالجيزة.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد موقع المصحة المُشار إليها كائنة بدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة بالانتقال والتقابل مع القائم بالنشر (مقيم دائرة قسم شرطة الأهرام) قرر أنه حضر للمصحة من تلقاء نفسه لتلقى العلاج اللازم، ولكنه قرر تركها قبل انتهاء فترة برنامجه العلاجى، إلا أن القائمين على المصحة رفضوا ذلك، مما دعاه لنشر الاستغاثة وأضاف بسابقة تردده على المصحة المُشار إليها لتلقى العلاج.
 
وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم ضبط القائمين على إدارة المصحة وتبين إدارتها بدون ترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصحة

علاج ادمان

الداخليه

العلاج النفسي



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