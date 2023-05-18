الخلايلة: الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني يحمل دوماً رسائل السلام والتعايش السلمي بين الأديان

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الخلايلة، أن الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، يحمل دوماً رسائل السلام والتعاون والتعايش السلمي بين الاديان والشعوب، إذ سعى لإطلاق المبادرات والتعاون مع جميع شركائه في المحيط العربي والإقليم والعالم للاستثمار في مواطن القوة والاستفادة من الموارد المتاحة .

جاء ذلك خلال مشاركة الخلايلة، على رأس وفد برلماني، في اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال الخلايلة، "إن اجتماعنا هذا يشكل فرصة لتحقيق اهداف وتطلعات شعوبنا والنهوض بواجباتنا لتحويل الأزمات إلى فرص"، مضيفا "ما أحوجنا اليوم إلى بناء عالم يسوده السلام والمحبة والتعاون".

ويرأس الخلايلة وفدًا برلمانيًا يضم كلا من النواب: د. نمر السليحات، امغير الهملان، د.احمد السراحنة، عبدالله عواد، ضرار الحراسيس، بالإضافة إلى العينين محمود ابو جمعة ومحمد الزواهرة.

وأكد الخلايلة أهمية هذه الاجتماعات كونها ركيزة هامة لتعزيز التنمية السليمة وتقاسم الرخاء والتبادل التجاري والاستثمار والممرات الاقتصادية الآمنة والطاقة والبيئة والقضاء على الفقر وتحفيز التمويل الاخضر ، معرباً عن أمله بأن تكون مخرجات الاجتماع ومشروعات القرارات تصب في هذه الاتجاهات.

وأشار إلى أن ان الشعوب في آسيا انشأت حضارات وثقافات وحققت انجازات عظيمة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ما يؤكد الروابط عميقة الجذور في التاريخ والجغرافيا والثقافة والسياسة والحضارة التي تربط الدول الآسيوية معا .

وشدد الخلايلة أنه يتوجب على الجميع البناء على الانجازات لتعزيز التعاون المشترك بين البلدان والشعوب في القارة الآسيوية، والتي تعتبر من أكبر القارات.

وختم كلمته بالقول "إننا كبرلمانيين ومن خلال ادوارنا الدستورية الرقابية والتشريعية لنا دورا مهما في تنفيذ ودعم اهداف دولنا وشعوبنا في التعاون والتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة".

من جهة ثانية، عقد الخلايلة عدة لقاءات مع مسؤولين بحرينيين على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية، تركزت في مجملها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة لا سيما البرلمانية منها.

فقد التقى الخلايلة، نائب رئيس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ورئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، ورئيس مجلس الشورى فى البحريني علي بن صالح الصالح.

وأشاد الخلايلة بعمق العلاقات الأخوية المتينة بين الأردن والبحرين والتي أرسى دعائمها الملك عبدالله الثاني وأخوه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

كما جرى خلال اللقاءات الحرص على تعزيز التعاون البرلماني وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وسبل تحشيد الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

