الخط الثالث للمترو يعمل غدا للواحدة صباحا استعدادا لمباراة الأهلى والترجى

كتب سيد الخلفاوى

أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث ل مترو الأنفاق ، أنه ستم زيادة عدد ساعات عمل مترو الأنفاق، ليعمل للواحدة صباحا، وكذلك زيادة عدد القطارات وذلك بالتزامن مع اقامة مبارة الأهلى والترجى التونسى غدا الجمعة.

وقالت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو: جاهزون باستعدادات خاصة لمباراة يوم الجمعة بين الأهلي المصري والترجي التونسي، والفرق بين القطارات هيقل لـ 5 دقائق ونصف و هيزيد عدد القطارات عشان توصلوا بسرعة.

وأكدت الشركة أن محطات المترو ستعمل حتى الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، علما بأن المباراة ستقام الساعة 10 مساء، كما نبهت شركة إدارة المترو، على مشجعي الدرجة الثالثة النزول في محطة أرض المعارض، وعلى مشجعي الدرجة الثانية النزول في محطة الاستاد، لتنظيم وتسهيل دخول المشجعين.

ويعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضى للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة (21 نفقي – 2 سطحي – 11 علوى) وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم (الأولى " العتبة – العباسية " بطول 4.4 كم بعدد (5) محطات نفقية - الثانية "العباسية – هارون " بطول 7.7 كم وعدد (4) محطات نفقية - الرابعة بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات "4 نفقية + 6 علوية") وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة.

والخط الثالث للمترو هو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول فى محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية.