الخطوط الجوية الجزائرية تشترى 8 طائرات من شركة بوينج الأمريكية

وكالات

وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية الأربعاء، اتفاقية مع شركة بوينج الأمريكية، للسير في إجراءات اقتنائها لمجموعة طائرات البوينج الـ8.

وأشارت الخطوط الجوية الجزائرية أن أول طائرة أمريكية من هذا الطراز، ستدخل الخدمة بحلول العام 2027.

ووجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإسراع في تدعيم الخطوط الجوية والبحرية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، من خلال - اقتناء طائرات وبواخر جديدة.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس تبون، أطلقت شركة الطيران الجزائرية في وقت سابق استشارة دولية لاقتناء 15 طائرة جديدة.

وشدد الرئيس تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء الأخير، على ضرورة الفصل في الملفات المودعة لفتح شركات نقل خاصة، جوية وبحرية، تستجيب للشروط العالمية في هذا المجال.