الحكومة تستهدف الوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار خلال 3 سنوات

تستهدف الدولة المصرية تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة خلال 3 سنوات. ويحتل برنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، اهتمامًا خاصًا. حيث أن الجهود الـمبذولة فى هذا الخصوص ترمى إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15%سنويًا، مع مُواصلة تطوير برنامج الـمُساندة التصديريّة للشركات، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة المشروعات الصغيرة ومُتوسّطة الحجم؟.

وأوضح تقرير حكومى، أن يتم توفير أوجه الدعم والحوافز فى مجال خدمات الـموانئ والتوسّع فى تنظيم الـمعارض الداخليّة والخارجيّة، مع الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقيّة، والتى يُستهدف تنمية الصادرات الـمصريّة لها من نحو 6 مليار دولار حاليًا لتصِل إلى 10 مليار دولار عام 2024، ثم إلى 15 مليار دولار بنهاية عام 2025، وبرنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعى، فتتضمن الخطة توفير التدريب الـمهنى لنحو 51 ألف طالب، وأن يصل عدد خريجى برامج التدريب لنحو 18 ألف فرد، مع تطوير وتأهيل سبعة مراكز وتحديث مناهجها.

وعن استثمارات خطة عام 23/2024 فتقدر نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة – بشقّيها البتروليّة وغير البتروليّة – بنسبة زيادة تُناهِز 20% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للقطاع فى العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه،

ومن الـمُستهدف أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا فى حدود 393 مليار جنيه فى عام الخطة، بمُعدّل نمو 21% عن الناتج الصناعى الـمُتوقّع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه.