الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهلية تعديل المخطط التفصيلى لصهرجت الكبرى

نشرت الجريدة الرسمية قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رقم 56 لسنة 2023، والخاص بتعديل المخطط التفصيلى لقرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز ومدينة ميت غمر، وجاء فى القرار أنه وبعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979، بشان إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وقانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى محضر اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة لسنة 2015 .

و وفقا لما ارتأينها للصالح العام قررنا تعديل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز ومدينة ميت غمر، ليتوافق مع ما هو قائم يتم رفع الشارع بعرض 6 متر وتعديل ما ترتب عليه من تهشير، ليتوافق على ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيط الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 19 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

يتم رفع الشارع بعرض أمتار ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد المنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد القرية .

يتم إدراج الشارع رقم (3 ) بعرض 4 أمتار ورفع الشارع رقم (1) بعرض 6 أمتار ورفع الشارع رقم (2 ) بعرض 6 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى، المعتمد للقرية ولأحكام القانون رقم 199 السنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية .

وإدراج جزء الشارع رقم (3 ) بعرض 4 أمتار ورفع جزء الشارع رقم (1) بعرض 6 أمتار ورفع الشارع رقم ( 2 ) بعرض 6 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعلمة القرية وأحكام القانون رقم 199 السنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد القرية.