الأمم المتحدة: أكثر من 8 ملايين أوكرانى باتوا لاجئين فى الخارج منذ بدء الحرب

كتب محمد جمال

قدرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 8.2 مليون أوكرانى باتوا لاجئين وانتقلوا إلى البلدان المجاورة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022.

وأوضحت الوكالة -حسبما نقلت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية اليوم /الخميس/- أن أكثر من 5.1 مليون شخص من هؤلاء اللاجئين تقدموا بطلب للحصول على إقامة مؤقتة فى دول أوروبا الغربية المجاورة.

وبحسب البيانات، استقبلت بولندا غالبية اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب.



وأشارت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن "تصعيد الصراع فى أوكرانيا تسبب فى سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أجبر الناس على الفرار من منازلهم بحثًا عن الأمان والحماية والمساعدة".