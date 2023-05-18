اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مايو 2023 10:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: أكثر من 8 ملايين أوكرانى باتوا لاجئين فى الخارج منذ بدء الحرب

الخميس، 18 مايو 2023 10:01 م
الأمم المتحدة: أكثر من 8 ملايين أوكرانى باتوا لاجئين فى الخارج منذ بدء الحرب لاجئين - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 8.2 مليون أوكرانى باتوا لاجئين وانتقلوا إلى البلدان المجاورة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022

وأوضحت الوكالة -حسبما نقلت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية اليوم /الخميس/- أن أكثر من 5.1 مليون شخص من هؤلاء اللاجئين تقدموا بطلب للحصول على إقامة مؤقتة فى دول أوروبا الغربية المجاورة.

وبحسب البيانات، استقبلت بولندا غالبية اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب.


وأشارت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن "تصعيد الصراع فى أوكرانيا تسبب فى سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أجبر الناس على الفرار من منازلهم بحثًا عن الأمان والحماية والمساعدة".

 


لاجئين

أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

بولندا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة