اعرف تأثير نفص فيتامين ب 12 على صحتك .. الأعراض ومصادر الغذاء

كتبت ميرفت رشاد

فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك لإكمال العديد من الوظائف الأساسية، يدعم صحة العظام ، ويساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ، ويحسن مستويات الطاقة ويرفع من مزاجك، قد يساعد الحفاظ على المستويات المثلى لفيتامين ب 12 في الجسم في منع فقر الدم، وفقًا للدراسات ، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي على الرغم من كل الفوائد ، فإن نقص فيتامين ب 12 شائع جدًا ، لا يستطيع جسمك إنتاجه ، لذلك من الضروري استهلاك ما يكفي من الأطعمة المحملة بفيتامين ، كما أن معظم مصادر فيتامين ب 12 غير نباتية، يمكن أن يؤثر نقصه على صحتك بعدة طرق، يمكن أن تمر أعراض نقصه بسهولة دون أن يلاحظها أحد، عندما تُترك دون علاج ، يمكن أن تتأثر صحتك الجسدية والعقلية بعدة طرق، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

نقص فيتامين ب 12: إليك كيف يمكن أن يؤثر على صحتك



1. فقر الدم



يلعب فيتامين ب 12 دورًا مهمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، يمكن أن تؤدي المستويات غير الكافية من فيتامين ب 12 في الجسم إلى فقر الدم الضخم الأرومات، إذا لم تعالج فقر الدم في الوقت المحدد ، فهذا يعرضك لخطر متزايد من الإصابة بفشل القلب.

2. هشاشة العظام



هشاشة العظام هي حالة تصبح فيها عظامك ضعيفة وهشة وتؤدي إلى كسور متكررة، يمكن أن يضعف نقص فيتامين ب 12 عظامك ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

3. القضايا المتعلقة بالدماغ



يتقلص دماغك مع تقدمك في العمر، تشير الدراسات إلى أن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يسرع هذه العملية، الدراسات لم تحدد بعد تأثيره على التفكير والذاكرة.

4. ضعف الصحة النفسية



يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 أيضًا إلى القلق والاكتئاب وصعوبة التفكير بوضوح.

أعراض نقص فيتامين ب 12



التعب ، والصداع ، وشحوب الجلد ، ومشاكل الجهاز الهضمي ، وأعراض الاكتئاب ، وصعوبة التركيز ، وتشنجات العضلات والقضايا المتعلقة بالرؤية هي بعض الأعراض الشائعة لنقص فيتامين ب 12.

المصادر الغذائية لفيتامين ب 12



البيض والحليب ومنتجات الألبان والسلمون والتونة واللحوم