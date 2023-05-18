اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مايو 2023 07:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

استمرار قبول تحويل الطلاب العائدين من الخارج للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية حتى أكتوبر 2023

الخميس، 18 مايو 2023 07:00 م
استمرار قبول تحويل الطلاب العائدين من الخارج للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية حتى أكتوبر 2023 وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل الجامعات الخاصة والأهلية قبول تحويل الطلاب  المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ إلكترونيا حيث أن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية قد خصصت رابطًا إلكترونيًا مركزيًا جديدًا يمكن التقديم عليه الآن، لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى أول أكتوبر 2023، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أي ردود من الجامعات التي قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.cpnu-admission.edu.eg/
 
وكان قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالى ، والمتحدث الرسمي للوزارة أن الطلاب الذين قدموا للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وتلقوا موافقة مبدئية بقبول التحويل، عليهم عدم التقديم على الرابط الإلكتروني المركزي، تجنبًا لحدوث ازدواجية في البيانات، وتفاديًا لوجود أخطاء في تحويلهم.
 
وكانت وزارة التعليم العالى أنه يمكن للطالب التقديم دون إحضار كافة أوراقه المطلوبة، وفي هذه الحالة، يقوم الطالب وولي أمره بالتوقيع علي تعهد بإحضار أصول الأوراق المطلوبة مُعتمدة، وذلك خلال مدة ثلاثة شهر، ويمكن النظر في مد الفترة الزمنية المُقررة مستقبلًا.

التحويل من الجامعات السودانية إلى المصرية

قواعد قبول الطلاب العائدين من أوكرانيا

التحويل من الجامعات الروسية إلى مصر

التحويل من الجامعات الأوكرانية إلى المصرية

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسون بالسودان

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسون بروسيا

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسون بأوكرانيا

شروط التحويل من كليات الطب الأجنبية للجامعات المصرية

التحويل من طب السودان إلى مصر

الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين

نظام المقاصة في الجامعات المصرية

جامعات تقبل التحويل من الخارج

التحويل بين الجامعات بعد السنة الأولى

التحويل لجامعة الجلالة

تحويل طلاب أوكرانيا

الطلبة العائدين من أوكرانيا

طلاب الطب في أوكرانيا

الطلاب المصريين في أوكرانيا

شروط التحويل من جامعة خارج مصر

التحويل بين الجامعات الحكومية

تحويل الطلاب الوافدين

موعد التحويل بين الجامعات 2023

مصير الطلاب المصريين في السودان



الموضوعات المتعلقة

قبول الحاصلين على الثانوية الأزهرية للعائدين من الخارج بالجامعات بشرط.. اعرفه

الإثنين، 15 مايو 2023 01:23 م

التعليم العالى: يمكن للطلاب العائدين تقديم التحويل حتى تجهيز الأوراق المطلوبة

الإثنين، 15 مايو 2023 01:13 م

أبرز 20 سؤالا عن استفسارات الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان

الإثنين، 15 مايو 2023 12:53 م

إعلام القاهرة تنظم مهرجان مشروعات التخرج لقسم الصحافة.. الإثنين المقبل

الإثنين، 15 مايو 2023 12:31 م

منصة إلكترونية بالأعلى للجامعات لنشر بيانات التحول للأخضر والتنمية المستدامة

الإثنين، 15 مايو 2023 11:59 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة