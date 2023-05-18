اليوم السابع
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الخميس، 18 مايو 2023 01:34 م
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استبعاد رئيس لجنة و4 مراقبين وملاحظين من لجنة إعدادية ببنى سويف

الخميس، 18 مايو 2023 01:11 م
استبعاد رئيس لجنة و4 مراقبين وملاحظين من لجنة إعدادية ببنى سويف جانب من الجولة
بنى سويف هانى فتحى

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تفقد محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف لجنة مدرسة اهوة الإعدادية، لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية والتى انطلقت اليوم الخميس .
 
وخلال زيارته المفاجئة للجنة اهوه الإعدادية بنين قرر وكيل الوزارة استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب الدور واثنين من الملاحظين وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية وذلك بعد ضبط ثلاثة طلاب حاولوا الغش بالتليفون المحمول والتواصل مع إحدى المكتبات بالقرية.
 
وعلى الفور قرر وكيل الوزارة إحالة الطلاب إلى التحقيق والتحفظ على أجهزة المحمول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن حالات الغش والتواصل مع رئيس مركز ومدينة بني سويف لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المكتبة.
 

 


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