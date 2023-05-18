اليوم السابع
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"اتحاد المحاكم الدستورية العربية" يعقد اجتماعا لتعزيز التعاون بين 15 دولة

الخميس، 18 مايو 2023 01:17 م
"اتحاد المحاكم الدستورية العربية" يعقد اجتماعا لتعزيز التعاون بين 15 دولة المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم الدستورية العربية يعقد اجتماع لتعزيز التعاون المشترك بين 15 دولة عربية
كتب إبراهيم قاسم

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بالتزامن مع انعقاد مؤتمر القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، دعا المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، لاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد فى دورته السادسة، بمشاركة رفيعة المستوى من رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة ونائبه، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بالعراق ونائبه، ورئيس المحكمة العليا بليبيا ونائبه، ونائب رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، الأمين العام المساعد للاتحاد.
 
 
وتناول اجتماع المكتب التنفيذي أطر التعاون المشترك بين المحاكم والمجالس الدستورية والعليا العربية في خمس عشرة دولة عربية، وسبل تفعيل دور القضاء الدستوري العربي على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستعرض رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أنشطة الأمانة العامة للاتحاد خلال دورته الحالية، ونتائج الملتقى العلمي للاتحاد. 
 
 
 
وثمن رؤساء المحاكم ونوابهم المشاركون فى المكتب التنفيذي الجهود المبذولة من أمانة الاتحاد وأقروا التوصيات التي انتهى إليها اجتماع المكتب التنفيذي.
 
 

المحكمة الدستورية العليا

الدستورية العليا

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المجالس الدستورية العربية

المكتب التنفيذي للاتحاد

رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات



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