إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالدقهلية بسبب التسريب

قرر ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تأجيل امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، وذلك بعد العرض على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأوضح شعبان، أنه تقرر عقد الامتحان يوم السبت المقبل 20 مايو وذلك بسبب تسريب الامتحان الذى كان مقررًا له اليوم.

وكان ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أكد أنه جرى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية لانعقاد الامتحانات وفق إجراءات احترازية ووقائية وأمنيه، حرصا توفير الجو الملائم للطلاب داخل اللجان, لأداء الامتحانات على اكمل وجه.

وأشار "شعبان "، بضرورة التصدى بكل حسم لأى من محاولات الغش، ومنع استخدام المحمول داخل اللجان، سواء للطلاب او الملاحظين داخل اللجان حرصا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

واوضح "وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بان هناك غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الإمتحانات بجميع لجان المحافظة البالغ عددها 583 لجنة، بمدارس المحافظة وباشراف 17 ادارة تعليمية، تتواصل من خلال الغرف الفرعية بها مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، وذلك لتذليل العقبات وحل المشكلات الطارئة فورا.