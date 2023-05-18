اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مايو 2023 01:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 18 مايو 2023 11:51 ص
إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية ميناء الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر فى تمام الساعة التاسعة صباحا نظرا لسوء الأحوال الجومائية حيث بلغت سرعة الرياح 34 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
 
واصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

ميناء الغردقة

سوء الاحوال الجوية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة