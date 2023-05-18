إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر فى تمام الساعة التاسعة صباحا نظرا لسوء الأحوال الجومائية حيث بلغت سرعة الرياح 34 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.