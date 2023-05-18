إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص أعلى المحور بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى المحور المركزى اتجاه ميدان لبنان بمحافظة الجيزة ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق المحور، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.