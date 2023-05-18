إصابة 6 أشخاص فى حادثين متفرقين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص فى حادثى طرق بالمنيا وتحرر عنها المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق، وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة ربع نقل بتوك توك، بطريق الصعيد الزراعى، شمال كمين الرحمانية، بمركز دير مواس، نتيجة التخطى الخاطئ.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم ايه رمضان عبدالجابر 39 سنة، وزينب أبو العلا عبدالعالى 30 سنة، يوسف ناجح فانوس 31سنة، مقيمون بقرية عزب جلال باشا الشرقية بمركز ملوى.

تم نقل المصابين لمستشفى دير مواس للعلاج والتحفظ على المركبات تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت أجهزة الأمن فى المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بطريق الصعيد الزراعى أمام قرية قلوصنا بمركز سمالوط.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بينهم سيدتان، وهم: صفاء عبدالمطلب محمد 49سنة، وشقيقتها فاطمة33 سنة، مقيمتان فى مطاى، ومحمد على أحمد و54 سنة، سمالوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجى لتلقى العلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.