اليوم السابع
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إصابة طالبين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالطالبية

الخميس، 18 مايو 2023 02:46 ص
إصابة طالبين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالطالبية إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين طالبين بسبب خلافات بينهما بمنطقة الطالبية، مما أسفر عن إصابتهما، نتيجة خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة الطالبية.
 
بإجراء التحريات تبين تشاجر طالبين مما أسفر عن إصابة أحدهما، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض على يد زميله، مما دفع والد المصاب للاعتداء على المتهم وإصابته.
 
تم نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مشاجرة طلاب

إصابة طالب الطالبية

امن الجيزة



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