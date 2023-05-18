إصابة طالبين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين طالبين بسبب خلافات بينهما بمنطقة الطالبية، مما أسفر عن إصابتهما، نتيجة خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة الطالبية.

بإجراء التحريات تبين تشاجر طالبين مما أسفر عن إصابة أحدهما، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض على يد زميله، مما دفع والد المصاب للاعتداء على المتهم وإصابته.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.