اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مايو 2023 09:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى المهد خلال حملات بأبو النمرس بالجيزة.. صور

الخميس، 18 مايو 2023 08:22 م
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى المهد خلال حملات بأبو النمرس بالجيزة.. صور إزالة تعديات على الأراضى الزراعية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لمواجهة وإزالة أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية، مشدداً على عدم التهاون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو النمرس، اليوم الخميس، حملات مكبرة لمواجهة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.
 
وأسفرت الحملات عن إزالة معاودة أعمال حديثة لسيشن تصوير دون ترخيص بطريق مصر أسيوط الزراعي في طموه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، بالإضافة إلى هدم سور بالمهد بالكامل على مساحة 400م تقريبا بطريق مستجد بزاوية أبو مسلم. 
 
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية (1)
 

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية (2)
 

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية (3)
 

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية (4)
 

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية (5)
 

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية (6)
 
 
 

مخالفات البناء

بناء مخالف

التعدي على الاراضي الزراعية

تعديات

مدينة ابو النمرس

الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة