إحالة الطاقم الإدارى بمدرسة التجارة للتحقيق فى قنا بسبب فتاة

قنا صابر سعيد

أحالت مديرية التربية والتعليم فى قنا، الطاقم الإدارى لمدرسة التجارة بقنا للتحقيق بعد أداء طالبة الامتحان بدلا من أحد أقاربها بمدرسة التجارة بنات فى بندر قنا.

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه أثناء مروره لمتابعة أعمال الامتحانات، تم ضبط فتاة أثناء تأديتها الامتحانات بديلا عن أحد أقاربها داخل مدرسة التجارة بنات.

وأشار السيد، إلى أنه بالتحقيق تبين أن فتاة أدت الامتحانات بديلا عن أختها، وهناك أخرى أدت عن صديقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليمهما إلى الشرطة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.