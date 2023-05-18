أسيوط تعلن نتائج الموجة 21 لإزالة التعدى على الأراضى بمركزي ديروط وساحل سليم

أسيوط-هيثم البدرى

تواصل الموجة الـ 21 للإزالات حملات الإزالة المستمرة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وفي هذه النقاط نبين جهود الحملة في مركزي ديروط وساحل سليم بمحافظة أسيوط

1- إزالة 8 حالات تعدي على أملاك دولة مباني ولاية الوحدة المحلية على مساحة 585 متر بمركز ديروط

2- إزالة فورية لعدد 4 حالات تعدي على تنظيم بمساحة 360 متر بمركز ديروط

3- إزالة 4 حالات تعدي على أملاك دولة صرف زراعي مباني بمساحة 450 متر بمركز ساحل سليم

4- إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زارعية خاصة بمساحة 1 قيراط و18 سهم بمركز ساحل سليم

5-تم التنفيذ بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع مديريه الأمن بأسيوط

6- أسفرت النتائج النهائية عن تنفيذ إزالات لعدد 19 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي ديروط وساحل سليم

7-بلغت المساحات الإجمالية 1395 متر مربع مباني و1 قيراط و18 سهم زراعة حيث تم في ديروط

8- الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى منها السبت الماضى وتستمر حتى 19 مابو الجارى تليها المرحلة الثانية فى الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو القادم على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.