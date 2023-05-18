أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الخميس 18-5-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 18-5-2023.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مطاحن ومخابز شمال القاهرة، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والمشروعات الصناعية والهندسية.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.092 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 402.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 64.8 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6%، والعرب على 6.22%، واستحوذت المؤسسات على 38.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.47%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 308.6 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 136.2 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 101.5 ألف جنيه، 87 ملايين جنيه، 79.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 16745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3035 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 20026 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 7004 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2962 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3745 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1279 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 32.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.84%.

- حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 بسعر إغلاق 0.104 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.12%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.574 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.71%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 2.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.31%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.107 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 4.90%.

وضمت الأسهم المتراجعة

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 26.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.86%.

- البنك المصرى الخليجى بسعر إغلاق 0.406 دولار بنسبة تراجع بلغت 7.52%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 1.822 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.95%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 2.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.93%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.10%.