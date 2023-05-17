اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

الأربعاء، 17 مايو 2023 10:11 ص
وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية جانب من الجولة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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واصل سيد عبد العزيز عطية وكيل تعليم الوادي الجديد، متابعاته الميدانية لتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2022_2023م، حيث يؤدى الطلاب اليوم الامتحان بمادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين وذلك حرصاً على متابعة سير أعمال الامتحانات بجميع أرجاء محافظة الوادى الجديد، وبالإدارات التعليمية المختلفة، واستهل جولته اليوم الأربعاء بمدرسة باريس الإعدادية مطمئنا على انتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات.
 
ووجه مدير التعليم بالمحافظة بضرورة تذليل كافة العقبات والمشكلات إن وجدت مع توفير الجو الآمن والهادئ للطلاب داخل اللجان لآداء الامتحانات بيسر وسهولة دون أي قلق أو توتر، وتابع وضوح ورقة الأسئلة موجها الطلاب بضرورة التركيز أثناء آداء الامتحان مع قراءة الأسئلة بدقة ومن ثم الإجابة عليها.
 
وفى سياق متصل أكد مدير التعليم بالمحافظة على انتظام سير منظومة العمل بكنترول ولجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية، ووجه بضرورة الإلتزام بكافة المعايير من الشفافية والدقة وكل ما من شأنه عدم المساس بمصلحة الطالب، وأن تتم كتابة الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال تم تصحيحه وكذلك عند التجميع النهائى للدرجات وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة ووضوح.

 


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