وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديرى الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحان الشهادة الإعدادية

الغربية محمد طارق

عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، محمد وجدي رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، محمد داود رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، ومحمد حموده مدير إدارة أمن المديرية، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2022 / 2023، والتي من المقرر ان تبدأ يوم السبت القادم العشرين من مايو الجاري، وتنتهي الخميس الخامس والعشرين من نفس الشهر، حيث سيؤدي الامتحان 90496 طالب وطالبة في 408 لجنة، أما عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1978 طالب وطالبة في 15 لجنة.

وقد شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والالتزام بنشرة الموانع الصادرة من مديرية التربية والتعليم، والتشديد بعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

كما أكد "حسن" على ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، وشدد على أنه يمنع تماماً خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة، كما أوصى وكيل الوزارة، مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة في نهاية سير الامتحان، متمنياً للجميع التوفيق.