اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 10:10 م
أكرم القصاص
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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية و2300 مصحح ومقدر درجات بالكنترول

الأربعاء، 17 مايو 2023 09:09 م
وكيل تعليم الدقهلية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية و2300 مصحح ومقدر درجات بالكنترول جانب من الجولة
الدقهلية - شريف الديب

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تفقد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، لجميع المواد الدراسية بكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية، ورافقه أحمد هلال رئيس لجنة الإدارة؛ وراغب مختار مدير التعليم الثانوي بالمديرية ومشرف عام التصحيح؛ وإبراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وتم تكليف 2300 معلما بأعمال التصحيح، واطمأن شعبان على انتظام العمل فى حجرات التصحيح، وأكد أن العمل يتم بشكل جيد ومنضبط.
 
وشدد وكيل الوزارة على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح وقراءة الورقة جيدا، وأوصى بتفقيط الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال ومراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.
 
وشدد شعبان على الدقة في أعمال رصد الدرجات، وسرية العمل، والجدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية عام هذا العام 123 ألفا و812 طالبا وطالبة مقسمين على 17 إدارة تعليمية. وصرح شعبان أن التصحيح بدأ يوم الاثنين الموافق 15 مايو بتصحيح اللغه العربية والجبر والإحصاء.

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