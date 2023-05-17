اليوم السابع
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وكيل "تعليم الإسماعيلية": غدا إعلان نتائج النقل بالمرحلة الابتدائية

الأربعاء، 17 مايو 2023 04:37 م
وكيل "تعليم الإسماعيلية": غدا إعلان نتائج النقل بالمرحلة الابتدائية الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أكد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه أعطى تعليمات مشددة لجميع مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة الإسماعيليه بإعلان نتائج الصفوف (الرابع-الخامس-السادس) غدا الخميس بالمدارس بداية من الساعه الحادية عشر صباحا.
 
وأضاف الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ان النتائج ستكون متاحة أمام جميع الطلاب، وأولياء الأمور بمنتهى اليسر والسهولة بالمدرسة وتحت مسئولية إدارة المدرسة بشكل مباشر.
 
وأكد بحيرى أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور  رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن الإعلان عن نتائج امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023.
 
 
 
 

الاسماعيليه

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