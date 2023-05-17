وفد "القومى لحقوق الإنسان" يزور مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان

كتب: وليد عبد السلام

استقبلت مستشفي العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، اليوم الأربعاء، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، للاطمئنان علي المترديين علي المستشفى والمستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة، يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتمع بعدد من رؤساء الأقسام بالمستشفى، واطلع على منظومة العمل وسير العملية العلاجية من لحظة دخول المريض إلى المستشفي حتى تمام شفائه.

وأضاف "عبد الفغار"، أن الوفد أجرى جولة تفقدية لعدد من العيادات والأقسام بالمستشفي، شملت (عيادة واحة لعلاج الصدمات النفسية، وقسم المدوعات، والعيادة الخارجية للأطفال والمراهقين، ومركز التوحد، أقسام السيدات، وقسم المسنين رجال، بالإضافة لقسم علاج الإدمان "وحدة إعادة التأهيل").

وأكدت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة أهمية تضافر الجهود بين الجهات المختلفة سواء من القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني، لصالح المستفدين من الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، طبقا للمنهجيات العلمية السليمة، مشيرة الى ان هناك توسع فى خدمات الصحة النفسية، ودمج خدماتها بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ضمن مبادرة دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

من جانبها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالخدمات داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بعد ما استمعت إلى آراء المترددين والمستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة والذين أشادوا بمستوي الخدمة، وطريقة العلاج، ومدي كفاءة الفرق الطبية.

وأضافت، أن الزيارة كانت بمثابة فرصة للتعرف بشكل أوسع على خدمات الصحة النفسية التي تقدمها الدولة المصرية، والرؤي المستقبلية، التي تتبنها وزارة الصحة والسكان في تطوير منظومة الصحة النفسية فى مصر.



جانب من الزيارة



زيارة الوفد لمستشفى العباسية



زيارة الوفد