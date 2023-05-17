اليوم السابع
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وزير خارجية الجزائر: نسعى إلى لم الشمل العربى فى "قمة جدة"

الأربعاء، 17 مايو 2023 02:53 م
وزير خارجية الجزائر: نسعى إلى لم الشمل العربى فى "قمة جدة" وزير خارجية الجزائر
كتب سمير حسنى

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رحب أحمد عطاف وزير خارجية الجزائر، بعودة سوريا والخطوات التي تم اتخاذها لتقوية العلاقات العربية السورية.، مشددا على السعى إلى لم الشمل العربي خلال قمة جدة .

جدد وزير خارجية الجزائر خلال كلمته في افتتاح الاجتماعي التحضيري لوزراء الخارجية العرب في جدة، تأكيد بلاده لتأكيد حل أزمات المنطقة داخل البيت العربي.

دعا "عطاف" إلى مضاعفة الجهود العربية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية، وتمكين الفلسطينيين من الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.، متهما إسرائيل بممارسة اعتداءات ممنهجة ضد الفلسطينيين.

عن الوضع في السودان، قال: إن ما يحدث في السودان يقلقنا بشكل كبير، مثمنا الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار هناك".


القمة العربية

جدة

السعودية

وزراء الخارجية العرب



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