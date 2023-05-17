وأضاف وزير الخارجية الإيطالي السابق في أول تعليق على تعيينه لهذا المنصب الذي سيتسلمه رسميا مطلع يونيو القادم بولاية أولية مدتها 21 شهرًا: "إنها مسؤولية كبيرة… (أنا) على استعداد للانخراط والاستماع والعثور مع أعضاء الاتحاد الأوروبي وكل من شركائنا الإقليميين على أفضل الطرق لتعميق أمننا وازدهارنا".

يشار إلى أن المجلس الأوروبي قد أعلن أن "دي مايو" سيتسلم مهام منصبة ممثلا خاصا للاتحاد الأوروبي (EUSR) لمنطقة الخليج في الأول من يونيو بولاية أولية مدتها 21 شهرًا.

وحسب المذكرة الصادرة بهذا الصدد، فإن من مهام الممثل الخاص الجديد "تطوير شراكة أقوى وأشمل وأكثر استراتيجية للاتحاد مع دول منطقة الخليج من خلال دعم الممثل الأعلى جوزيب بوريل، في تنفيذ السياسة الخارجية والجوانب الأمنية للإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية مع منطقة الخليج في 18 مايو 2022 ومخرجات المجلس الأوروبي ذات الصلة بتاريخ 20 يونيو من نفس العام.