وزير العدل الكويتي يؤكد أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

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أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي الدكتور عامر الرطام، أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لما تمثله من جريمة عابرة للحدود.

وقال الرطام - خلال مشاركة وفد من وزارة العدل الكويتية برئاسته في الدورة الرابعة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط بالعاصمة القطرية الدوحة، ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية الثلاثاء - أن دور دولة الكويت متواصل بإصدار العديد من التشريعات منذ عام 1963 وحتى الآن وإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية للسعي في مكافحة الاتجار بالبشر وكل ما يتعلق بكرامة الإنسان ومنعها لكافة الأساليب لارتكاب تلك الجرائم.

وأكد حرص دولة الكويت على حضور مثل هذه المنتديات لتوضيح ما تقوم به من تشريعات وخطوات تنفيذية في هذا المجال وكذلك للالتقاء بالدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتجارب بهذا الشأن.

ويناقش المنتدى الذي يعقد اليوم وغدًا

موضوعات متعلقة بأشكال الاتجار بالبشر في مواسم الاستقطاب السياحي إلى جانب استعراض بعض التجارب في منطقة الشرق الأوسط بشأن مكافحة قضايا الاتجار بالأشخاص ومحاولة الحد منها.