وزيرة البيئة تلتقى الفريق الفائز بمشروع "معًا لمكافحة التغير المناخى"

كتبت منال العيسوي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بفريق مشروع تخرج "معًا ... لمكافحة التغير المناخي" الخاص بعدد 8 طلاب بالفرقة الرابعة شعبة نظم معلومات بالأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي، والفائز بالمركز الثاني فى المسابقة العالمية التى نظمتها منظمة Google بعنوان Google Developer student Clubs (GDSC) والتى عقدت بمبنى الجامعة الأمريكية AUC بالقاهرة، بحضور نهلة النقيب رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، والدكتورة رحاب يوسف مدير عام التوعية البيئية بالوزارة ود محمود السيد جاد الله عميد الأكاديمية، ود. هشام محمود مشرف الفريق، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع التخرج يشمل تقديم موقع إلكتروني يحتوى بداخله على نموذج محاكاة ثلاثية الأبعاد 3D تحاكى المشكلات العالمية للتلوث البيئي على مستوى كل دولة، وتوفير منتجات صديقة للبيئة للتسويق بأسعار منافسة، والإشارة إلى الأحداث البيئية العالمية من مؤتمرات دولية كمؤتمر تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ وغيره، وأهم الرواد فى مجال العمل البيئي، وربط ذلك كله بتطبيق موبايل اندرويد بعدة لغات يكون متاح لكافة الأفراد ومختلف الفئات العمرية.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال لقاءها بفريق المشروع على استعداد الوزارة تقديم كافة أوجه الدعم والمعلومات الفنية لتطوير مشروع التخرج الخاص بالطلاب، وبحث إمكانية مشاركة المشروع وعرضه من خلال الأحداث والمؤتمرات البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى دائمًا للإستفادة من الأبحاث والأفكار البيئية وتشجيع مشروعات التخرج الخاصة بالشباب للتوعية بقضايا البيئة ومكافحة تغير المناخ، وذلك تماشياً مع جهود الدولة المصرية في التعامل مع مشكلة التغيرات المناخية، مؤكدة على أن عملية المحافظة على البيئة وحمايتها من أهم الأمور التي يجب على كل فرد وضعها كأولوية، للحد من التدهور البيئي الذي يهدد بدوره كلاً من صحة البشر، والحيوانات، والنباتات بفعل الأنشطة البشرية.

وقد عرضت وزيرة البيئة على فريق عمل المشروع إمكانية متابعة قائمة المنتجات الصديقة للبيئة من خلال حملة ECO EGYPT كوسيلة لحماية بيئاتنا الطبيعية الفريدة وثقافتنا المحلية ، مشيرة أيضًا إلى متجر تم إنشاؤه بمدينة شرم الشيخ لبيع منتجات صديقة للبيئة، كما يقام خلال هذا الشهر حملة لكل المنتجات الصديقة للبيئة بمحمية وادى دجلة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى بروتوكول التعاون المُوقع بين وزارتي البيئة والتعليم العالي والذي يهدف إلى دمج موضوعات البيئة ومنها تغير المناخ في مشروعات تخرج الطلاب، وتنفيذ أنشطة البيئة في الجامعات، ودعم مبادرات وأفكار الطلاب في مجال البيئة، وكذلك تنفيذ مناهج لطلاب الماجستير، حول التغيرات المناحية والإدارة المُستدامة للموارد الطبيعية.

من جانبهم أعرب أعضاء فريق المشروع عن سعادتهم بإتاحة الفرصة للقاء الوزيرة، وتقديم الوزارة المساعدة للفريق من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية الصحية فى كل ما يخص مشروع التخرج، مؤكدين أن فكرة المشروع (معًا .. لمكافحة التغير المناخي) نسعى من خلاله لتقديم رسالة ومساهمة فعالة للمجتمع والبيئة فى ظل طبيعة قضية التغيرات المناخية والتى تتطلب فى المقام الأول التوعية بها والتعاون معًا فى مواجهتها.

واستمعت وزيرة البيئة لعرض فريق العمل لفكرة المشروع معربين عن تطلعهم التعاون مع وزارة البيئة لتطوير المشروع وإمداده بالدعم الفني من قبل الوزارة للمساهمة فى التوعية للأفراد وشباب الجامعات وأطفال المدارس، والمساهمة فى الحملات التوعوية والبيئة والخاصة بالتشجير والنظافة وإعادة التدوير وغيرهم.

وأضاف فريق العمل أن تطبيق اندرويد يهتم بالموضوعات البيئية المتخصصة ويستطيع المستخدم الدخول وإنشاء حساب وتصفح المنتجات صديقة للبيئة والبدائل الأكثر إستدامة، والإطلاع على المواضيع الخاصة بالتغيرات المناخية ورفع درجة الوعي وتوصيل المفاهيم البيئية بشكل مبسط.