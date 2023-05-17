وزيرة البيئة: أمامنا فرصة حقيقية لاستكمال النجاح ودعم شركاء العمل البيئى

كتبت منال العيسوى

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من ممثلى شركاء العمل البيئى من الشركات الراعية و الداعمة لمؤتمر المناخ cop27، لتوحيد الرؤى وبحث الخطوات المستقبلية، لما بعد مؤتمر المناخ وخاصة خلال مؤتمر دعم الاستثمار البيئى و المناخى المزمع عقده يوليو المقبل، بالتعاون مع الجانب السويسرى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNiDO، بحضورمحمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، والدكتور كريم مرسى مستشار الوزيرة للقطاع الخاص وعدد من ممثلى الشركات الراعية.

وفى بداية اللقاء أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن خالص شكرها وتقديرها للشركات الراعية، لما قدموه من دعم ساهم فى خروج مؤتمر المناخ cop27 ، بالشكل الذى يليق باسم مصر وشعبها والذى شهد له العالم أجمع.

وأضافت وزيرة البيئة، أن هذا النجاح الباهر للمؤتمر يتبعه مسئولية كبيرة، لدعم استمرار هذا النجاح والبناء عليه ونقله خلال مؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى، المزمع عقده يوليو القادم، وخاصة فى ظل ما تمر به مصر والعالم من أزمات اقتصادية، للتأكيد على أهمية القطاع الخاص بصفته شريك أساسى وفعال فى السوق المصرى.

وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، سيكون مؤتمرا شاملا وسيقوم بإلقاء الضوء على كافة أطراف المنظومة، لتحقيق عمل تكاملي نستطيع من خلاله أن نتجاوز كافة الصعوبات والعوائق التي تواجه الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر، كذلك العمل على خلق لغة حوار و شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص للتغلب على كافة أوجه عوائق الاستثمار البيئي والمناخي، علاوة على توحيد كافة القوى والفئات والشركاء في عمل متكامل يحقق النجاح لكافة الأطراف، مع وضع المواطن واحتياجاته في قلب تلك العملية كشريك ومحور رئيسي وداعم، إيماناً بأن الاستثمار في الإنسان هو ما يحقق الهدف الأسمى لكافة القطاعات ويحقق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الوزارة سعت لدعم الاستثمارات البيئية لذلك قامت بإنشاء وحدة الاستثمار البيئى والمناخى لدعم دخول القطاع الخاص بذلك القطاع، لافتة إلى أن الوزارة لديها نماذج ناجحة لمشروعات رائدة كوحدات البيوجاز وتدوير المخلفات الزراعية والاستثمار بالمحميات الطبيعية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد منصة لتوضيح الاستثمارات البيئية فى مصر، بالإضافة إلى توفير أبليكشين على الموبايل لدعم التوعية البيئية وتوجيه الرسائل التوعوية للعمل البيئى.