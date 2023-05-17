وبدأت هذه السلسلة من الاجتماعات، باجتماع هيئة متابعة تنفيذ قرارات والتزامات القمة العربية بالجزائر على المستوى الوزاري، وتضم هذه الهيئة: ترويكا رئاسة القمة العربية الجزائر(الرئاسة الحالية للقمة العربية) والسعودية (القادمة) وتونس (السابقة) وترويكا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مصر(الرئيس الحالي) وليبيا (الرئيس السابق) والمغرب (الرئاسة القادمة) والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وناقشت هذه الهيئة، تقريرا أعده اجتماعها على مستوى كبار المسؤولين من أجل متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة في الجزائر ومدى التزام الدول بتنفيذ هذه القرارات.

كما عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران برئاسة المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها كلا من الإمارات والبحرين ومصر بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.

أما الاجتماع الثالث فهو اجتماع اللجنة الوزارية العربية المفتوحة العضوية لدعم فلسطين، والتي تضم الجزائر رئيسا وعضوية الأردن والسعودية وفلسطين وقطر ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية وتعني بمتابعة التحرك العربي على الساحة الدولية لنصرة القضية الفلسطينية والعمل على حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ودعم فلسطين سياسيا واقتصاديا وإعلاميا على الساحة الدولية.

والاجتماع الأخير هو اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة اقتراح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن تحديث وتطوير جامعة الدول العربية والمشكلة من الجزائر رئيسا وعضوية كل من تونس والسعودية وقطر وليبيا ومصر والمملكة المغربية بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية وهذه اللجنة تناقش عددا من المقترحات التي طرحها عبد المجيد تبون رئيس القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين حول كيفية تطوير وتحديث جامعة الدول العربية من أجل مواكبة المتغيرات على الساحة الدولية.