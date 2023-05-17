هل توجد قاعدة بيانات بالبصمة والحمض النووى فى مصر؟ الطب الشرعى يجيب

كتب أحمد حسنى

فى خضم الجرائم الجنائية التتوالى بشكل دورى يتساءل البعض عن قاعدة بيانات بالبصمة في مصر، وكذلك قاعدة الحمض النووي، يرد على هذا التساؤل الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، فى السطور التالية.

ويقول الدكتور هشام عبدالحميد، إن قاعدة البيانات والبصمة الوراثية على مستوى العالم، لا يوجد إلا دولة واحدة فقط تطبقها وهى دولة بريطانيا، ولكى تقوم أى دولة بإنشاء قاعدة بيانات بالبصمة الوراثية فى مصر ومعظم دول العالم، فيتم عمل بصمة وراثية للمتهمين الذين تم الحكم عليهم فى قضايا بالفعل ودخلوا السجن لقضاء عقوبتهم.

وأضاف رئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق، أن إجراء قاعدة بيانات بالبصمة الوراثية لجميع المواطنين هى عملية مكلفة للغاية ولا تستطيع معظم دول العالم إجراءها.

أما بالنسبة لقاعدة البيانات ببصمة الصوابع، فأكد الدكتور هشام عبد الحميد، أنه تم طرح هذا الاقتراح من قبل وهو أمر جائز ومن السهل القيام به الإن مع استخدام جهاز السكانر المتواجد فى مصر.