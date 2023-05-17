هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تداولات حوالي 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.096 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 16844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 3028 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 20034 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7039 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.