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هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 17 مايو 2023 02:50 م
هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تداولات حوالي 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.096 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 16844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 3028 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 20034 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7039 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.

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