هارى وميجان يتعرضان لمطاردة بسيارة من قبل مصورين لأكثر من ساعتين

نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الأمير هاري قوله، إن الأمير وزوجته ميجان ووالدتها تعرضوا "لمطارة كارثية بسيارة" من مصوري الفضائح.



وأضاف المتحدث أن المطاردة "استمرت أكثر من ساعتين، والسيارات شارفت على التصادم أكثر من مرة".



وكانت عدسات الكاميرات قد التقطت صورًا للأمير هارى و ميجان ماركل، قبل يومين، وهما يخرجان من أجل موعد لتناول السوشى، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من عودة دوق ساسكس إلى كاليفورنيا لحضور عيد ميلاد ابنه آرتشى، عقب مشاركته القصيرة فى حفل تتويج الملك تشارلز.

وظهرا دوق ودوقة ساسكس سعداء ومبتسمين، أثناء وجودهما فى المطعم الحائز على نجمة ميشلان فى سانتا باربرا، وخرجت ميجان، 41 عامًا، مرتدية فستانًا بنيًا بأكمام طويلة، مع صندل متناسق، ونسقت شعرها على ديل حصان، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأكملت ميجان إطلالتها بأقراط ذهبية، فيما تبع هارى زوجته ميجان، إلى السيارة مرتديًا زيًا غير رسمى يتكون من الجينز الأبيض وتى شيرت أسود.