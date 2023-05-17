نيويورك تايمز: أزمة الديون تعرقل خطط بايدن الخارجية بعد تأجيل قمة سيدني

كتبت رباب فتحى

أكد أنتوني ألبانيز، رئيس وزراء أستراليا أن اجتماع فريق سيدني الرباعي لن يمضي قدمًا ، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي جو بايدن من زيارته لأستراليا للتعامل مع القضايا الداخلية، وعلى رأسها أزمة سقف الديون التي تهدد بشل الحكومة الفيدرالية .

في وقت مبكر من صباح الأربعاء ، كان ألبانيز لا يزال يأمل في أن يمضي الاجتماع مع زعماء الهند واليابان مع ممثل رفيع المستوى من الولايات المتحدة ، ولكن بعد ساعات أكد أن الحدث قد توقف.

بدلاً من ذلك ، من المتوقع أن تعقد الدول الرباعية المعروفة باسم "كواد" ومكونة من أستراليا وأمريكا والهند واليابان، اجتماعًا جانبيًا في قمة مجموعة السبع في هيروشيما في نهاية هذا الأسبوع ، مع استمرار حضور القادة الأربعة.

وبينما لم يتم عقد اجتماع لقمة اليابان بعد ، قال ألبانيز إنه "من المناسب أن نتحدث".

وقال: "الرباعية هي هيئة مهمة ونريد التأكد من حدوثها على مستوى القيادة وسنجري هذا النقاش خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن زيارة بايدن إلى أستراليا ، متوقعة منذ فترة طويلة ، وكان من الممكن أن تتضمن خطابًا أمام البرلمان.

وبدلاً من ذلك ، سيعقد ألبانيز لقاءً ثنائيًا مع بايدن في اليابان ، وقد تمت دعوته إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام في زيارة دولة.

من غير المعروف متى سيتمكن بايدن من إعادة جدولة رحلته إلى أستراليا.

وأوضحت الصحيفة أن التأجيل يأتي ، بسبب المفاوضات العدائية مع الكونجرس الأمريكي الذي يعاني من ثقل جمهوري حول سقف ديون الحكومة ، في وقت حساس في تعامل الولايات المتحدة مع منطقة المحيط الهادئ.

وكان من المفترض أن تساعد الزيارة في ترسيخ اهتمام الولايات المتحدة المتجدد بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وتساعد على تهدئة المخاوف الإقليمية بشأن اتفاقية "أوكس" الأمنية.

في مقابلة إذاعية تحدثت عن التأجيل ، الذي جاء بعد ساعات فقط من تأكيد الزيارة ، شدد ألبانيز على التزام بايدن بترتيب الرباعي.