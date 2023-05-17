ندوة حول العلم المفتوح بمكتبة الإسكندرية.. الثلاثاء المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي ندوة مجانية عن العلم المفتوح Open Science: Unlocking Barriers to Research Seminar، وذلك يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

تناقش الندوة مفهوم العلم المفتوح وأهميته في إتاحة المعرفة للجميع، كما تتناول دور المؤسسات الدولية والإقليمية في دعم جهود العلم المفتوح وحق الجميع في الوصول للمعرفة مما يساهم في دعم الباحثين وخاصة في الدول النامية.

يتحدث في الندوة لفيف من العلماء والشخصيات البارزة وهم: الدكتور عبد العزيز قنصوه؛ رئيس جامعة الإسكندرية والمحافظ الأسبق لمحافظة الإسكندرية، والدكتور محمود صقر؛ رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و الدكتور عمرو عادل عدلي؛ رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، والدكتور نزار حسن؛ كبير مستشاري العلوم والتكنولوجيا للدول العربية في اليونسكو UNESCO. ويدير الندوة الدكتور يسري الجمل؛ وزير التعليم السابق.