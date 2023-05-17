مياه سوهاج تنظم برنامجا تدريبيا على مهارات العرض والتقديم لتنمية مهارات الكوادر البشرية

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبى المسار الإدارى لتدريب المشاركين على مهارات العرض والتقديم، وفق المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك فى إطار حرص الشركة على رفع كفاءة الكوادر البشرية بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن هذه البرامج تم إعدادها طبقا لأحدث مراجع الإدارة العالمية بما يتناسب مع طبيعة عمل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى موضحا أن عدد المشاركين بالبرنامج 18 متدربا.
وأوضح رئيس مياه سوهاج أن البرنامج التدريبى يشمل 10 مراحل للتدريب على ادارة الذات وانماط الشخصية ومهارات التواصل والعمل من خلال الفريق ومهارات العرض وكتابة التقارير وأساسيات الإدارة والتخطيط ومؤشرات الآداء وتنظيم وبناء فريق العمل والإشراف الفعال وإدارة الاجتماعات وإدارة الصراع والتغيير وحل المشكلات ومهارات التفاوض والإقناع.
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