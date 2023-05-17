مياه سوهاج تنظم برنامجا تدريبيا على مهارات العرض والتقديم لتنمية مهارات الكوادر البشرية

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن هذه البرامج تم إعدادها طبقا لأحدث مراجع الإدارة العالمية بما يتناسب مع طبيعة عمل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى موضحا أن عدد المشاركين بالبرنامج 18 متدربا.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن البرنامج التدريبى يشمل 10 مراحل للتدريب على ادارة الذات وانماط الشخصية ومهارات التواصل والعمل من خلال الفريق ومهارات العرض وكتابة التقارير وأساسيات الإدارة والتخطيط ومؤشرات الآداء وتنظيم وبناء فريق العمل والإشراف الفعال وإدارة الاجتماعات وإدارة الصراع والتغيير وحل المشكلات ومهارات التفاوض والإقناع.