مواقف سرفيس جديدة بالجيزة ضمن خطة تطوير محيط محطة قطارات بشتيل

كتبت – مرام محمد

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة عن خطة تطوير المناطق المحيطة بمحطة قطارات الصعيد الجديدة بمنطقة بشتيل، وذلك بعد صدور قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إعلان المنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط المونوريل غرب القاهرة كمنطقة إعادة تخطيط وفقا للحدود والإحداثيات للنطاق المباشر للمشروع.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جاري العمل على تحديد عدة مناطق بالقرب من محطة السكة الحديد الجديدة ببشتيل وتحديدا أسفل محور الفريق كمال عامر الجديد لاستغلالها في إقامة عدد من ساحات الانتظار ومواقف السرفيس، لخدمة الأهالى ومواجهة التكدسات المرورية والعشوائية، منوها بأن مواقف السرفيس الجديدة ستضاف لمنظومة المواقف التي تم تشييدها مؤخرا أسفل محور الفريق كمال عامر وتشمل موقف أرض اللواء للخطوط الداخلية وموقف أرض اللواء لخطوط الأقاليم إلى جانب موقف سرفيس ناهيا الجاري تنفيذه بمعدلات تنفيذ عالية لخدمة أبناء محافظة الجيزة.

الجدير بالذكر أن محور الفريق كمال عامر الجديد، يعد أبرز وأهم المحاور المرورية الجديدة بمحافظة الجيزة، حيث تم تشغيله تجريبيا فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم، محققا طفرة فى المسافة والوقت، بما يخدم الحركة المرورية فى مناطق العمرانية، ومستشفى الصدر، والحسينية، والبحر الأعظم، والمنصورية، والعمرانية، والمنيب، وصفط اللبن، وناهيا، وبولاق الدكرور، ومنطقة جامعة القاهرة.