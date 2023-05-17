مقتل صاحب محل حلويات علي يد 4 متهمين بسبب خلاف على قطعة جاتوه في قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، مصرع صاحب محل حلويات، علي يد 4 متهمين، بسبب الخلاف على قطعة جاتوه اشترتها منه طفلة، وعندما عادت لرغبتها فى استرجاعها رفض، فقامت بالاستعانة بأهليتها، الذين تعدوا عليه بالضرب حتى وفاته المنية.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط اثنين من المتهمين، وجار ملاحقة الإثنين الأخرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطاراً من شرطة قليوب، بوجود مشاجرة ومصرع شخص بقرية قلما دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة شخص يدعى "م. ح"، صاحب محل حلويات، حيث قامت طفلة بشراء حلويات منه وعندنا عادت لاسترجاعها رفض بسبب العبث بها، فقامت على الفور بالاستعانة بأهليتها 4 أشخاص وتعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلا أمام والدته وزوجته وأولاده.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية التحقيق.د، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.